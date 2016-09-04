 Bursaspor-Balıkesir: 3-1 – Fotomaç – 04 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    -Balıkesir: 3-1

    Bursaspor-Balıkesir: 3-1
    , hazırlık maçında ekiplerinden 'u 3-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanı hazırlıklarını sürdüren 'un gollerini İsmail Can Çavuşluk, Mert Örnek ve Kubilay Kanatsızkuş atarken, Balıkesirspor'un tek golü ise Dilaver Güçlü'den geldi.
    1. 04 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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