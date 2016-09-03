 Timsah’ta Fener mesaisi – Fotomaç – 03 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Timsah’ta Fener mesaisi

    Timsah’ta Fener mesaisi

    , Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    İdmana sakatlığı bulunan Serdar Kurtuluş katılmazken, Furkan Özçal ve Deniz Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "F.Bahçe'yi yenip çıkışa geçmeliyiz. Başakşehir yenilgisini telafi etmek zorundayız. Takıma güveniyorum" dedi.
    1. 03 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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