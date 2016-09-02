Bursaspor Divan Kurulu toplanamadı

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan Olağan Divan Kurulu Toplantısına 376 üyeden 46'sı katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada, toplantının gerçekleşmesi için 76 divan kurulu üyesinin hazır bulunması gerektiğini ancak 46 kişinin katıldığını belirterek, yeterli çoğunluğun çoğunluğun sağlanamamasından dolayı toplantının ertelendiğini bildirdi.

Salona gelenlere teşekkür eden Sevinç, ''Hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Lakin otel köşelerinde, kahvehanelerde, ofislerde, sağda solda Bursaspor'u eleştiren 'akil insan' diye buraya topladığımız 376 kişiden çoğunluğu sağlayamıyorsak, bizler bunu yapıyorsak taraftarın yaptığı katbekat haktır.'' dedi.

Bursaspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Sevinç, toplantıya mazeretsiz gelmeyenlerin bu tutumunu esefle karşıladığını söyledi. İdris Sevinç, divanın tüzük gereği 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacağını sözlerine ekledi.