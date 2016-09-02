Bursaspor Divan Kurulu toplanamadı
Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada, toplantının gerçekleşmesi için 76 divan kurulu üyesinin hazır bulunması gerektiğini ancak 46 kişinin katıldığını belirterek, yeterli çoğunluğun çoğunluğun sağlanamamasından dolayı toplantının ertelendiğini bildirdi.
Salona gelenlere teşekkür eden Sevinç, ''Hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Lakin otel köşelerinde, kahvehanelerde, ofislerde, sağda solda Bursaspor'u eleştiren 'akil insan' diye buraya topladığımız 376 kişiden çoğunluğu sağlayamıyorsak, bizler bunu yapıyorsak taraftarın yaptığı katbekat haktır.'' dedi.
Bursaspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Sevinç, toplantıya mazeretsiz gelmeyenlerin bu tutumunu esefle karşıladığını söyledi. İdris Sevinç, divanın tüzük gereği 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacağını sözlerine ekledi.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:14
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
Bursaspor Divan Kurulu toplanamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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