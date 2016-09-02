 Bursa'da Sivok sevinci – Fotomaç – 02 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bursa'da Sivok sevinci

    Bursa'da Sivok sevinci

    bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    , ile oynayacağı Toto Süper Lig 3. hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı.
    Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz, Furkan Özçal ve Milli Takım'dan dönen Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalışırken, Tomas Sivok ise takımla birlikte çalıştı.
    , yarın saat 19.00'da Özlüce Tesisleri'nde taraftara kapalı olarak oynayacağı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 02 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:07
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