Bursa'da Sivok sevinci
Bursaspor bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz, Furkan Özçal ve Milli Takım'dan dönen Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalışırken, Tomas Sivok ise takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor, yarın saat 19.00'da Özlüce Tesisleri'nde taraftara kapalı olarak oynayacağı Balıkesirspor antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz, Furkan Özçal ve Milli Takım'dan dönen Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalışırken, Tomas Sivok ise takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor, yarın saat 19.00'da Özlüce Tesisleri'nde taraftara kapalı olarak oynayacağı Balıkesirspor antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursa'da Sivok sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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