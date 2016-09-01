Maç iptal edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un, Suudi Arabistan'ın El-Ittihad takımı ile yapacağı hazırlık maçının, konuk takımın kulüp başkanının vefatı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, El-Ittihad Kulübü ile Suudi Arabistan futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "3 Eylül Cumartesi günü Timsah Arena'da yapılması planlanan Bursaspor - El-Ittihad hazırlık karşılaşması, El-Ittihad Kulübünün Başkanı Ahmed Mesoud'un vefatı nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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