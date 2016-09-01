 Maç iptal edildi – Fotomaç – 01 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Maç iptal edildi

    Maç iptal edildi

    Toto Süper Lig ekiplerinden 'un, Suudi Arabistan'ın El-Ittihad takımı ile yapacağı hazırlık maçının, konuk takımın kulüp başkanının vefatı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, El-Ittihad Kulübü ile Suudi Arabistan camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

    Açıklamada, "3 Eylül Cumartesi günü Timsah Arena'da yapılması planlanan - El-Ittihad hazırlık karşılaşması, El-Ittihad Kulübünün Başkanı Ahmed Mesoud'un vefatı nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

    1. 01 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:11
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