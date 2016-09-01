10 oyuncu geldi 8 oyuncu gitti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken, 3'ü kiralık 8 oyuncu takımdan ayrıldı.
Yeşil-beyazlılarda, Serdar Aziz Galatasaray'a transfer olurken, teknik direktör Hamzaoğlu'nun takımda düşünmediği oyunculardan Dany Nounkeu, Bekir Yılmaz, Balazs Dzsudzsak, Tom De Sutter ile yollar ayrıldı.
Bu oyunculardan Dany Nounkeu Kardemir Karabükspor'a, Bekir Yılmaz Adanaspor'a, Balazs Dzsudzsak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya, Tom De Sutter de ülkesi Belçika'da Lokeren'e transfer oldu.
Bursaspor'da genç oyuncular Okan Kocuk, Furkan Soyalp ve Emirhan Aydoğan da kiralık olarak Bandırmaspor'a verildi.
- Traore yine elde kaldı
Bu arada 2 sezon önce büyük umutlarla Bursaspor'a transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen ve bu süreçte kadroda kendisine yer bulamayan Malili orta saha oyuncusu Bakaye Traore'ye talip çıkmadı.
Hamzaoğlu'nun kadroda düşünmediği Traore'nin lisansının çıkarılmayacağı ve ligin devre arasına kadar çalışmalarını tek başına Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde sürdürmesinin düşünüldüğü öğrenildi.
Yeşil-beyazlı kulüp, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Traore'yi ara transfer döneminde elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:06
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
10 oyuncu geldi 8 oyuncu gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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