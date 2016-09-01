10 oyuncu geldi 8 oyuncu gitti

Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Serdar Kurtuluş, Akhisar Belediyespor 'dan İsmail Konuk ve Merter Yüce, Serdar Aziz'in transferi karşılığında Galatasaray 'dan Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal, Fransa ekibi Stade Brest'den Vieux Sane, Portekiz kulübü Rioave'den Yonathan Del Valle, Kayserispor'dan Sinan Bakış ve Norveç'in Nordsjaleand takımından Joshua John'u kadrosuna katarak transferi noktaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Serdar Aziz Galatasaray'a transfer olurken, teknik direktör Hamzaoğlu'nun takımda düşünmediği oyunculardan Dany Nounkeu, Bekir Yılmaz, Balazs Dzsudzsak, Tom De Sutter ile yollar ayrıldı.

Bu oyunculardan Dany Nounkeu Kardemir Karabükspor'a, Bekir Yılmaz Adanaspor'a, Balazs Dzsudzsak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya, Tom De Sutter de ülkesi Belçika'da Lokeren'e transfer oldu.

Bursaspor'da genç oyuncular Okan Kocuk, Furkan Soyalp ve Emirhan Aydoğan da kiralık olarak Bandırmaspor'a verildi.

- Traore yine elde kaldı

Bu arada 2 sezon önce büyük umutlarla Bursaspor'a transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen ve bu süreçte kadroda kendisine yer bulamayan Malili orta saha oyuncusu Bakaye Traore'ye talip çıkmadı.

Hamzaoğlu'nun kadroda düşünmediği Traore'nin lisansının çıkarılmayacağı ve ligin devre arasına kadar çalışmalarını tek başına Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde sürdürmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Traore'yi ara transfer döneminde elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.