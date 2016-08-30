 Hamzaoğlu krizi! – Fotomaç – 30 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Hamzaoğlu krizi!

    Hamzaoğlu krizi!

    Hamza Hamzaoğlu’nun istifa çağrısı yapan tribünlere tepki göstermesini bazı yöneticiler tasvip etmedi. Taraftarlar da ‘#Evetİstemiyoruz’ diye sosyal medyada kampanya başlattı.

    'un M.Başakşehir'e evinde 2-0 yenilmesi kulüpte taşları yerinden oynattı. Maçın sonlarına doğru, taraftarların "Burası Akhisar değil" diye takımdaki Akhisar kökenli Bilal, Merter ve İsmail'i hedef almasının yanı sıra Hamza Hamzaoğlu'nu da istifaya davet etmesi üzerine tecrübeli çalıştırıcı tribünleri alkışlayıp protesto etmişti. Başkan Ali Ay, taraftarın tepkisine karşı çıktı. Bazı yöneticiler ise Hamzaoğlu'nun hareketinin üzücü olduğunu dile getirdi. Yönetimde Hamzaoğlu'na karşı bir cephe oluştuğu öğrenilirken, taraftarların da sosyal medyada tepkilerini göstermek için '#Evetİstemiyoruz' hashtag'iyle açtıkları konu başlığı Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar çıktı.
    1. 30 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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