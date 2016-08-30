Hamzaoğlu krizi!
Hamza Hamzaoğlu’nun istifa çağrısı yapan tribünlere tepki göstermesini bazı yöneticiler tasvip etmedi. Taraftarlar da ‘#Evetİstemiyoruz’ diye sosyal medyada kampanya başlattı.
Bursaspor'un M.Başakşehir'e evinde 2-0 yenilmesi kulüpte taşları yerinden oynattı. Maçın sonlarına doğru, taraftarların "Burası Akhisar değil" diye takımdaki Akhisar kökenli Bilal, Merter ve İsmail'i hedef almasının yanı sıra Hamza Hamzaoğlu'nu da istifaya davet etmesi üzerine tecrübeli çalıştırıcı tribünleri alkışlayıp protesto etmişti. Başkan Ali Ay, taraftarın tepkisine karşı çıktı. Bazı yöneticiler ise Hamzaoğlu'nun hareketinin üzücü olduğunu dile getirdi. Yönetimde Hamzaoğlu'na karşı bir cephe oluştuğu öğrenilirken, taraftarların da sosyal medyada tepkilerini göstermek için '#Evetİstemiyoruz' hashtag'iyle açtıkları konu başlığı Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar çıktı.
- 30 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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