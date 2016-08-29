 ‘Hamzaoğlu istifa’ – Fotomaç – 29 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ‘Hamzaoğlu istifa’

    ‘Hamzaoğlu istifa’
    Bursa taraftarı maçın sonlarına doğru Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti. Hamzaoğlu maç sonu, "Zarar verdiğimizi anladığımız gün durmayız. İstemiyorlarsa yapacak bir şey yok. Eğeriz başımızı öne bugüne kadar verdikleri destek için de teşekkür ederiz" dedi.
    1. 29 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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