 Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı – Fotomaç – 28 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı

    Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı

    Medipol Başakşehir'in 2. golünün ardından oyundan çıkan Bilal Kısa'yı yeşil-beyazlı taraftarlar ıslıklarla protesto etti.

    Yeşil-beyazlı taraftarların oyun sırasında yeni transferlerden İsmail Konuk ve Merter Yüce'yi de protesto etmesi üzerine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübenin arkasındaki taraflara kızarak, alkışlarla karşılık verdi. Taraftarların tepkisinin ardından Hamzaoğlu, kulübeye girdi.

    taraftarları, karşılaşmanın sonlarına doğru Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.

    1. 28 Ağustos 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:48
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