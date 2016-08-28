Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı

Yeşil-beyazlı taraftarların oyun sırasında yeni transferlerden İsmail Konuk ve Merter Yüce'yi de protesto etmesi üzerine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübenin arkasındaki taraflara kızarak, alkışlarla karşılık verdi. Taraftarların tepkisinin ardından Hamzaoğlu, kulübeye girdi.

Bursaspor taraftarları, karşılaşmanın sonlarına doğru Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.