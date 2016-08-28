Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı
Medipol Başakşehir'in 2. golünün ardından oyundan çıkan Bilal Kısa'yı yeşil-beyazlı taraftarlar ıslıklarla protesto etti.
Yeşil-beyazlı taraftarların oyun sırasında yeni transferlerden İsmail Konuk ve Merter Yüce'yi de protesto etmesi üzerine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübenin arkasındaki taraflara kızarak, alkışlarla karşılık verdi. Taraftarların tepkisinin ardından Hamzaoğlu, kulübeye girdi.
Bursaspor taraftarları, karşılaşmanın sonlarına doğru Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.
- 28 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:48
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Taraftarlar Hamzaoğlu'nu kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.