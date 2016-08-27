Timsah Arena'ya Bursastore açıldı

Kulüp başkanı Ali Ay, stadın doğu kapısındaki alana kurulan Bursastore'un açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki karşılaşmalara gittiklerinde büyük takımların mağazalarına gıptayla baktıklarını söyledi.

Ay, böyle bir stadın yapımına öncülük edip kulübe devreden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti.

Stadın bir bölümünde Bursaspor'a yakışan büyük bir mağaza açmayı düşündüklerini belirten Ay, bugün de bu mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Taraftarlardan bu mağazadan alışveriş yapmalarını rica eden Ali Ay, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki maçlara gittiğimde statların etrafında 'çakma' diye tabir edilen formalar kesinlikle satılmıyor. Bu zabıtaların işi değil tamamıyla taraftarın işi. Hatta satan birkaç kişiyi de kovaladıklarını gördüm. Çünkü orada satılan ürünler kulübe bir kar sağlamıyor. Yani adam kazanıyor kulüp kaybediyor. Sizden rica ediyorum. Lütfen çakma ürün almayın. Çakma ürün alanları ve satanları engelleyin. Burasını 'Bursaspor kazansın ve taraftarımıza daha güzel ürünler satalım' diye açtık. İnşallah ürün satışları çok güzel gider ve Bursaspor başarılı olur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de açılışı yapılan mağazalar ve yeni gelirlerle Bursaspor'un mali yönden güçlü olacağını aktardı.

Bursaspor'un sahiplenilmesiyle Avrupa'da da başarılar elde edileceğini ifade eden Altepe, belediye olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine değindi.

Altepe, Bursa'nın yeşil-beyaz bir şehir ve her şeyiyle kulübüne sahip çıkan bir kent olması için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şehri ve takımı kimse tutamayacak. Dünyanın en hızlı gelişen dördüncü şehri Bursa, takımı da inşallah ilk sıralarda olacak. Onun için bizlere de takıma sahip çıkmak düşüyor. Bunu büyük kulüplerin taraftarları çok iyi yapıyor ve kulüplerine sahip çıkıyor. O kulüpler de istedikleri noktalara geldiler, hedeflerini de yakaladılar. İnşallah sıra bizde. Bursa'ya ve Bursaspor'a da sahip çıkacağız, onu da buralardan yaptığımız alışverişlerle göstereceğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen davetliler, Bursastore mağazasını gezerek alışveriş yaptı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Bursasporlu oyuncular Harun Tekin ve Şamil Çinaz, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların katıldığı açılışta, mağazadaki forma, atkı, bardak gibi Bursaspor ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.