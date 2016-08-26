Alnımız ak başımız dik
Yönetim, ‘2009-10 sezonu incelenmeli’ diyen F.Bahçe Başkanı’na, “Attığımız 65 gol, 75 puan ve 2-0’dan 3-2’lik Kadıköy zaferi de incelensin” yanıtını verdi
Bursaspor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Bursaspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan 2009-10 sezonunun incelenmesi gerektiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Kaybettiği her şampiyonluğun, her Avrupa'dan elenişin ardından, başka şampiyonluklara çamur atarak, başarısızlığını örtmeye çalışan birinin yine geçmişi karalamaya çalışması, acizliğin bir göstergesidir" denilerek, "Alnımız ak, başımız dik. 2010 sezonunun incelenmesine hiçbir itirazımız yok. Attığımız 65 gol, 23 galibiyet ve 75 puan, 2-0'dan 3-2'lik Kadıköy zaferi incelensin.
KENDİMİZDEN EMİNİZ
Biz kendimizden eminiz. Endişemiz, millet olarak el birliği ile yarattığımız dayanışma ve huzur ikliminin bu gündemle zarar görme ihtimalidir" ifadeleri kullanıldı.
HEDEF 2'DE 2 YAPMAK
Timsahlar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde, Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, 4 grup halinde 4'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Hamzaoğlu, Başakşehir'in ligin en dişli rakiplerinden biri olduğunu beliterek, "Zorlu bir maç olacak. Kazanıp 2'de 2 yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
KENDİMİZDEN EMİNİZ
Biz kendimizden eminiz. Endişemiz, millet olarak el birliği ile yarattığımız dayanışma ve huzur ikliminin bu gündemle zarar görme ihtimalidir" ifadeleri kullanıldı.
HEDEF 2'DE 2 YAPMAK
Timsahlar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde, Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, 4 grup halinde 4'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Hamzaoğlu, Başakşehir'in ligin en dişli rakiplerinden biri olduğunu beliterek, "Zorlu bir maç olacak. Kazanıp 2'de 2 yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
- 26 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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