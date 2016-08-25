Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a tepki

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor Kulübü olarak 2010 yılındaki şampiyonlukla ilgili sakladıkları, gizledikleri, bilmedikleri, bilip de söylemedikleri hiç bir şeyin olmadığı belirtildi.

"Ancak kaybettiği her şampiyonluğun, her Avrupa'dan elenişin ardından, başka şampiyonluklara çamur atarak, başarısızlığını ve beceriksizliğini örtmeye çalışan, kendi çıkarları için gözünü kırpmadan öfkeyi örgütleyen birinin, dün gece yine 'o sezon incelensin', 'bu sezona bakılsın' diyerek geçmişi karalamaya çalışması, acizliğin, zavallılığın, çaresizliğin, kendi bataklığından kurtulmaya çalışmanın bir göstergesidir." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Bursaspor'un 2010 yılındaki o tarihi şampiyonluğu Türkiye'nin içine sinmeseydi eğer, o gece neredeyse bütün Türkiye, sokağa çıkıp yeşil-beyazlıların şampiyonluk sevincine ortak olabilir miydi? Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, belgesiz ve somut dayanağı olmayan itham ve imalarla hala o temiz zaferin üzerine gölge düşürmeye çalışanlar, emellerine ulaşamayacaklar, bundan eminiz. Çünkü kendimizden eminiz. Alnımız ak, başımız dik. 2010 sezonunun incelenmesine hiçbir itirazımız yok. Attığımız 65 gol, 23 galibiyet ve 75 puan incelensin. 2-0'dan 3-2'lik Kadıköy zaferi incelensin."

Yeşil-beyazlı oyuncuların attıkları golleri, 6 sene sonra saha dışında çıkartmaya çalışanların, asıl bu gayretlerinin incelenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Tapelerde ortaya çıkan 'Bursaspor'u hesaba katmamışız' ifadesi de incelenmelidir, sürülen tarlalar da. Şampiyonluğumuzun incelenmesi uzun sürmez ama sıra diğer şampiyonluklara geldiğinde vakit yetmeyebilir. 'Şike yaptık ama herkes yaptı' diyen biz değiliz. 'Yaptıysak kulüp için yaptık', 'Yaptık ama sahaya yansımadı' da demedik. Biz, topu eliyle önüne aldığını hakeme itiraf edip, attığı golü iptal ettirecek kadar haysiyetli bir futbolcu grubuyla o temiz şampiyonluğu elde ettik. İddia edildiği gibi o sezon menajerlerin sahip olduğu oyuncuların hangi takımlarda oynadığına bakılması kafi gelmezse eğer, o sezon giydiğimiz ayakkabıların içleri de kontrol edilebilir. Biz kendimizden eminiz. Asıl endişemiz, millet olarak el birliği ile omuz omuza yarattığımız dayanışma ve huzur ikliminin bu gündemle zarar görme ihtimalidir. Farklı görüş ve renklerin kardeşliğine dair çok güçlü temellerin atıldığı, tek millet refleksiyle tek bayrak altında toplandığımız o 15 Temmuz ruhunu zedeleyecek hiçbir tartışma ve kısır çekişmenin içinde yer almak istemediğimizin bilinmesini istiyoruz."