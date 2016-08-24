Demokrasi şöleni
Bursa’da pazar günü şehitler anılacak.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, pazar günü Bursa'da Başakşehir'le oynayacakları maçı demokrasi şölenine çevireceklerini söyledi. Ay, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma organizasyonu yapacakları bu maça özel biletlerin %50 indirimli olacağını açıklayıp, Bursa halkını maça davet etti. 15 Temmuz'da ipin ucundan döndüklerini vurgulayan Ay, "Demokrasi şehitlerimizin isimlerini formamıza yazacağız. Bizim için her şeyden önce vatan geliyor. Gerisi teferruat. Tüm koltuklara Türk bayrağı koyuyoruz. Taraftarımızın koreografi hazırlığı var. Sadece maç değil, demokrasi şehitlerimizi anma töreni de olacak" diye konuştu.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Demokrasi şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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