 Demokrasi şöleni – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Demokrasi şöleni

    Demokrasi şöleni

    Bursa’da pazar günü şehitler anılacak.

    Başkanı Ali Ay, pazar günü Bursa'da Başakşehir'le oynayacakları maçı demokrasi şölenine çevireceklerini söyledi. Ay, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma organizasyonu yapacakları bu maça özel biletlerin %50 indirimli olacağını açıklayıp, Bursa halkını maça davet etti. 15 Temmuz'da ipin ucundan döndüklerini vurgulayan Ay, "Demokrasi şehitlerimizin isimlerini formamıza yazacağız. Bizim için her şeyden önce vatan geliyor. Gerisi teferruat. Tüm koltuklara Türk bayrağı koyuyoruz. Taraftarımızın koreografi hazırlığı var. Sadece maç değil, demokrasi şehitlerimizi anma töreni de olacak" diye konuştu.
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demokrasi şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.