Bursa'da mesai sürdü
Spor Toto Süper Ligi'n ikinci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Bursaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Süper Ligi'n ikinci haftasında ilk haftanın iki kazananının karşı karşıya geleceği mücadeleye iddialı hazırlanan Bursaspor, Medipol Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci galibiyetini alarak, seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, çalışma öncesinde saha içerisinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Isınmanın ardından, futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak 5'e 2 pas kontrol ve çabukluk çalışması yaptı. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik içerikli bir çift kale gerçekleştirdi. Bugün yapılan çalışmaya dizindeki sakatlığı devam eden Tomas Sivok ile tedavileri süren Deniz Yılmaz ile Emre Taşdemir katılmadı. Bu üç futbolcu Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yeşil beyazlılar, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
MİNİKLER TOP İMZALATTI
Bursasporlu olan minikler Mete ve Berk Yüksel kardeşler, bugün yapılan çalışmaya geldi. Minikler aldıkları Bursaspor toplarını, yeşil beyazlı futbolculara imzalattı.
MİNİKLER TOP İMZALATTI
Bursasporlu olan minikler Mete ve Berk Yüksel kardeşler, bugün yapılan çalışmaya geldi. Minikler aldıkları Bursaspor toplarını, yeşil beyazlı futbolculara imzalattı.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Bursa'da mesai sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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