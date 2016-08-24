 Bursa'da mesai sürdü – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bursa'da mesai sürdü

    Bursa'da mesai sürdü

    Toto Süper Ligi'n ikinci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan , hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

    Süper Ligi'n ikinci haftasında ilk haftanın iki kazananının karşı karşıya geleceği mücadeleye iddialı hazırlanan , Medipol Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci galibiyetini alarak, seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, çalışma öncesinde saha içerisinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Isınmanın ardından, futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak 5'e 2 pas kontrol ve çabukluk çalışması yaptı. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik içerikli bir çift kale gerçekleştirdi. Bugün yapılan çalışmaya dizindeki sakatlığı devam eden Tomas Sivok ile tedavileri süren Deniz Yılmaz ile Emre Taşdemir katılmadı. Bu üç futbolcu Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yeşil beyazlılar, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

    MİNİKLER TOP İMZALATTI
    Bursasporlu olan minikler Mete ve Berk Yüksel kardeşler, bugün yapılan çalışmaya geldi. Minikler aldıkları toplarını, yeşil beyazlı futbolculara imzalattı.
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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