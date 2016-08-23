 Olcan konusu kapandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Olcan konusu kapandı

    Olcan konusu kapandı

    Başkanı Ali Ay transferi kapattıklarını ve oyuncu aramadıklarını söyledi.

    ile bağlarını koparan Olcan Adın'a yıllık 700 bin euro teklif ettiklerini ancak oyuncunun teklifi kabul etmediğini belirten Ay, "Şimdi Olcan'ın 'da oynamak istediğini duyuyoruz. Ancak transferi kapattık. Yeni bir oyuncu almayacağız" dedi.
    1. 23 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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