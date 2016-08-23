Olcan konusu kapandı
Bursaspor Başkanı Ali Ay transferi kapattıklarını ve oyuncu aramadıklarını söyledi.
Galatasaray ile bağlarını koparan Olcan Adın'a yıllık 700 bin euro teklif ettiklerini ancak oyuncunun teklifi kabul etmediğini belirten Ay, "Şimdi Olcan'ın Bursaspor'da oynamak istediğini duyuyoruz. Ancak transferi kapattık. Yeni bir oyuncu almayacağız" dedi.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Olcan konusu kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.