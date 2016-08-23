İsim değişti. ‘Bursaspor Acemler İstasyonu’ oldu
Bursaspor’un yeni stadyumu Timsah Arena’nın yanında bulunan Acemler Metro İstasyonu’nun isminin ‘Bursaspor Acemler İstasyonu’ olarak değiştirileceği açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, Acemler İstasyonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Altepe, stadyumun dünya çapında olduğunu belirterek, "Özellikle stadyumun çevresiyle ilgili bu imajı oluşturmak ve stadyuma giriş çıkışların, ulaşımın en önemli noktası Acemler metro istasyonumuz. Bizler de Acemler metro istasyonunu bundan sonra Bursaspor'a göre dizayn ediyoruz. Çünkü Bursasporluların gelip toplandığı yer burası. Maçtan sonra da en önemli dağılma noktaları burası. Stadyumumuzun en büyük avantajı ana cadde üzerinde olması ve Bursa'dan gelip geçen herkesin gördüğü, renk katan bir eser olacak. Gece ışıklandırması da hazırlanıyor. O da bittikten sonra Bursa'nın her yerinden de görünebilecek, hemen onun önündeki bu istasyonun da ismini Bursaspor İstasyonu olarak değiştirmiş oluyoruz" dedi.
"Dün konuştum, bugün aniden karar verdik"
Bursaspor Başkanı Ali Ay ise Başkan Altepe ile birlikte dün Keles ilçesine bağlı Gököz bölgesine gittiklerini belirterek, "Orada Bursaspor'un geleceği için yapacağımız kamp tesislerinin olacağı yeri de gezdik. Orada bir konuşmamız esnasında, 'Başkanım taraftarımız stadın önündeki istasyonunun isminin Bursaspor olmasını istiyor' dedim. Dün konuştum, bugün aniden karar verdik ve buraya geldik. Acemler metro istasyonunun ismi bundan sonra Bursaspor İstasyonu olarak değişecek. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Alem taraftar görsün"
Ligin 2. haftasında karşılaşacakları Başakşehir müsabakasında 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Bütün taraftarımızı birlik ve beraberlik içinde ben maça bekliyorum. Sezon başladı, artık bundan sonra artık bahane üretmesinler. Stat yetişmedi, transfer yapılmadı gibi şeyleri duymak istemiyorum. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyorum. Bizim için, Türkiye için çok önemli. Bütün Türkiye Bursaspor taraftarını bu maçta görecek. Ben lafın sonunda 'Alem taraftar görsün' demek istiyorum" şeklinde konuştu.
"Dün konuştum, bugün aniden karar verdik"
Bursaspor Başkanı Ali Ay ise Başkan Altepe ile birlikte dün Keles ilçesine bağlı Gököz bölgesine gittiklerini belirterek, "Orada Bursaspor'un geleceği için yapacağımız kamp tesislerinin olacağı yeri de gezdik. Orada bir konuşmamız esnasında, 'Başkanım taraftarımız stadın önündeki istasyonunun isminin Bursaspor olmasını istiyor' dedim. Dün konuştum, bugün aniden karar verdik ve buraya geldik. Acemler metro istasyonunun ismi bundan sonra Bursaspor İstasyonu olarak değişecek. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Alem taraftar görsün"
Ligin 2. haftasında karşılaşacakları Başakşehir müsabakasında 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Bütün taraftarımızı birlik ve beraberlik içinde ben maça bekliyorum. Sezon başladı, artık bundan sonra artık bahane üretmesinler. Stat yetişmedi, transfer yapılmadı gibi şeyleri duymak istemiyorum. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyorum. Bizim için, Türkiye için çok önemli. Bütün Türkiye Bursaspor taraftarını bu maçta görecek. Ben lafın sonunda 'Alem taraftar görsün' demek istiyorum" şeklinde konuştu.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 15:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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