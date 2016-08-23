Harun Tekin taraftara seslendi
Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, Başakşehir maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunarak, “Stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bizi destekledikleri zaman bize çok iyi itici güç oluyor” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli kaleci Harun Tekin, ligin ilk haftasında oynadıkları Adanaspor müsabakasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Lige iyi başlamak önemliydi. Biz de 3 puanla döndük. Çok zorlu bir karşılaşma oldu bizim için. Kazandığımız için çok mutluyuz. Her şey gayet iyi gidiyor, takım içindeki atmosferde çok iyi. Bu haftaki karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.
"3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi"
Adanaspor karşılaşmasında sıcak havanın her iki takım oyuncularını da zorladığını ifade eden Tekin, "Nemli bir hava vardı. Zorlu şartlar altında 3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı gelir" diye konuştu.
"Sorun oluşturan kimse yok"
Takım içindeki havanın iyi olduğunu dile getiren Harun, "Kamp döneminden beri çok iyi bir arkadaşlığımız, çok iyi bir çalışma ortamımız var. Herkes çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Sorun oluşturan hiç kimse yok. Gayet memnunuz. Herkes forma için mücadele ediyor. Bu da bize yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.
"Stadı doldurmalarını bekliyoruz"
Başakşehir maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlara da seslenen milli kaleci, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bizi destekledikleri zaman bize çok iyi itici güç oluyor. Bizi zorlu bir karşılaşma bekliyor" şeklinde konuştu.
"Eleştiriler olacak"
"Yan toplar konusunda eleştiri alıyorsun. Bu konuda ne söyleyeceksin?" sorusunu yanıtlayan Harun, "Olacak eleştiriler. İyi oynadığımız zaman nasıl övgüler oluyorsa kötü oynadığımı zaman da eleştirileceğiz. Bu kadar basit" dedi.
"3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi"
Adanaspor karşılaşmasında sıcak havanın her iki takım oyuncularını da zorladığını ifade eden Tekin, "Nemli bir hava vardı. Zorlu şartlar altında 3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı gelir" diye konuştu.
"Sorun oluşturan kimse yok"
Takım içindeki havanın iyi olduğunu dile getiren Harun, "Kamp döneminden beri çok iyi bir arkadaşlığımız, çok iyi bir çalışma ortamımız var. Herkes çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Sorun oluşturan hiç kimse yok. Gayet memnunuz. Herkes forma için mücadele ediyor. Bu da bize yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.
"Stadı doldurmalarını bekliyoruz"
Başakşehir maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlara da seslenen milli kaleci, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bizi destekledikleri zaman bize çok iyi itici güç oluyor. Bizi zorlu bir karşılaşma bekliyor" şeklinde konuştu.
"Eleştiriler olacak"
"Yan toplar konusunda eleştiri alıyorsun. Bu konuda ne söyleyeceksin?" sorusunu yanıtlayan Harun, "Olacak eleştiriler. İyi oynadığımız zaman nasıl övgüler oluyorsa kötü oynadığımı zaman da eleştirileceğiz. Bu kadar basit" dedi.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 19:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Harun Tekin taraftara seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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