 Harun Tekin taraftara seslendi – Fotomaç – 23 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    taraftara seslendi

    Harun Tekin taraftara seslendi

    ’un milli kalecisi , Başakşehir maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunarak, “Stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bizi destekledikleri zaman bize çok iyi itici güç oluyor” dedi.

    Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli kaleci , ligin ilk haftasında oynadıkları müsabakasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Lige iyi başlamak önemliydi. Biz de 3 puanla döndük. Çok zorlu bir karşılaşma oldu bizim için. Kazandığımız için çok mutluyuz. Her şey gayet iyi gidiyor, takım içindeki atmosferde çok iyi. Bu haftaki karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

    "3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi"
    Adanaspor karşılaşmasında sıcak havanın her iki takım oyuncularını da zorladığını ifade eden Tekin, "Nemli bir hava vardı. Zorlu şartlar altında 3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı gelir" diye konuştu.

    "Sorun oluşturan kimse yok"
    Takım içindeki havanın iyi olduğunu dile getiren Harun, "Kamp döneminden beri çok iyi bir arkadaşlığımız, çok iyi bir çalışma ortamımız var. Herkes çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Sorun oluşturan hiç kimse yok. Gayet memnunuz. Herkes forma için mücadele ediyor. Bu da bize yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

    "Stadı doldurmalarını bekliyoruz"
    Başakşehir maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlara da seslenen milli kaleci, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bizi destekledikleri zaman bize çok iyi itici güç oluyor. Bizi zorlu bir karşılaşma bekliyor" şeklinde konuştu.

    "Eleştiriler olacak"
    "Yan toplar konusunda eleştiri alıyorsun. Bu konuda ne söyleyeceksin?" sorusunu yanıtlayan Harun, "Olacak eleştiriler. İyi oynadığımız zaman nasıl övgüler oluyorsa kötü oynadığımı zaman da eleştirileceğiz. Bu kadar basit" dedi.
    1. 23 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:57
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