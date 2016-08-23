Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde sahada yaptıkları çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 15:22
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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