 Başakşehir hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Başakşehir hazırlıkları sürüyor

    Başakşehir hazırlıkları sürüyor

    , Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde sahada yaptıkları çalışmayla antrenmanı tamamladı.

    , akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:22
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