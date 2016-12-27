Sultanbeyli’de boks şöleni
Kick Boksun yıldızları Sultanbeyli'de ringe çıktı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' etkinliğinde sporcuların performansı ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Ülkemize karış kurulan bütün tuzakları birlikte ortadan kaldıracağız" diye konuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Sultanbeyli’de boks şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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