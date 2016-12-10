 Unvan maçı A Spor'da – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Unvan maçı 'da

    Unvan maçı A Spor'da

    kemeri ekranlarında sahibini bulacak.

    Futbol, basketbol ve birçok spor branşında farkını açık ara ortaya koyan , iki yenilgisiz boksörün dev randevusunu sporseverlerle buluşturacak. Yeni Zelandalı ile Meksikalı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda'da düzenlenecek ve her iki boksörün de profesyonel kariyerlerinde ilk kez gerçekleşecek dünya şampiyonluğu müsabakası bugün saat 09.00'da A Spor'da yayınlanacak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:37
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