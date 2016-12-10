 Tyson Fury'nin kemeri Joseph Parker'ın! – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tyson Fury'nin kemeri Joseph Parker'ın!

    Tyson Fury'nin kemeri Joseph Parker'ın!

    Tyson Fury'den boşalan WBO (Dünya Boks Organizasyonu) Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu Kemeri 12 raund sonunda Meksikalı rakibi Andy Ruiz'i puanla yenen Yeni Zelandalı Joseph Parker'ın oldu.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:08
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