Tyson Fury'nin kemeri Joseph Parker'ın!
Tyson Fury'den boşalan WBO (Dünya Boks Organizasyonu) Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu Kemeri 12 raund sonunda Meksikalı rakibi Andy Ruiz'i puanla yenen Yeni Zelandalı Joseph Parker'ın oldu.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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