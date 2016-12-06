 Boz doları – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Boz doları

    Boz doları

    söyledi, Boks Federasyonu dövizleri TL’ye çevirdi.

    'ndan örnek davranış... Başkan , "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu bir milli davadır. Biz 150 bin euro ve 40 bin doları bozdurduk ve TL hesaplarımıza yatırdık. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan ilk federasyon olduk, diğerleri de bu yönde adım atsın" dedi. Gözgeç, "Dövizi olan herkes en yakın döviz bürosuna gitsin, Cumhurbaşkanımızın 'Milliyiz biz, yerliyiz biz, Türk liramız bereketlidir' sözü iyi anlaşılmalı" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:01
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