Boz doları
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi, Boks Federasyonu dövizleri TL’ye çevirdi.
Türkiye Boks Federasyonu'ndan örnek davranış... Başkan Eyüp Gözgeç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu bir milli davadır. Biz 150 bin euro ve 40 bin doları bozdurduk ve TL hesaplarımıza yatırdık. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan ilk federasyon olduk, diğerleri de bu yönde adım atsın" dedi. Gözgeç, "Dövizi olan herkes en yakın döviz bürosuna gitsin, Cumhurbaşkanımızın 'Milliyiz biz, yerliyiz biz, Türk liramız bereketlidir' sözü iyi anlaşılmalı" diye konuştu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Boz doları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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