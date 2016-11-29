 Dünya Şampiyonu hedefini büyüttü – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Dünya Şampiyonu hedefini büyüttü

    Dünya Şampiyonu hedefini büyüttü
    'nda 64 kiloda altın madalya kazanan , "Annem istemiyordu biz ağabeyimle birlikte boksa başladık. Şimdi iyi ki baba sözü dinlemişim diyorum" dedi. Tuğrulhan, "En büyük hedef im 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüde olmak" açıklamasını yaptı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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