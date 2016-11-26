Tuğrulhan Erdemir dünya şampiyonu

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda ringe çıkan milli sporcu Tuğrulhan Erdemir, altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde organize edilen şampiyonada 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir, finalde Rus rakibi Sergei Margarian'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, gençlerde kazanılan dünya şampiyonluğunun önemine değinerek, "Tuğrulhan, sadece altın madalya kazanıp şampiyon olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemiz boksunu gelecekte ne kadar güzel günlerin beklediğinin de en önemli kanıtlarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonalarında son bir haftada kazanılan başarıların göğüslerini kabarttığını vurgulayan Gözgeç, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın ülkemiz sporuna verdiği desteği bu başarılarla süslediğimiz için mutluyuz. Bu başarılarda emeği gelen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kılıç'tan kutlama