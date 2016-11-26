 Bakan Kılıç'an Tuğrulhan Erdemir'e kutlama – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Bakan Kılıç'an Tuğrulhan Erdemir'e kutlama

    Bakan Kılıç'an Tuğrulhan Erdemir'e kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 64 kiloda dünya şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir'i kutladı.

    Bakan Kılıç, genç erkeklerde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli boksör Tuğrulhan Erdemir'i tebrik etti.

    Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Rus rakibi Sergei Margarian'ı 3-0 yenerek erkekler 64 kiloda şampiyon olan Tuğrulhan için tebrik mesajı yayımlayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

    "Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek 64 kiloda altın madalya kazanan Tuğrulhan Erdemir'i kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olması ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletmesi bizleri gururlandırdı. Tuğrulhan Erdemir'in başarısını gelecekte de sürdüreceğine inanıyorum. Altın madalyanın kazanılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."



    Kaynak: AA
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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