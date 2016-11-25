Unvan maçları Wallters Lomachenko A SPOR’DA
Süper Lig maç özetleri, son dakika haberleri, röportajlar ve programlarıyla adından söz ettiren A Spor, bu kez de ringlerin en iyilerini ekranlara getirecek.
Profesyonel boksun en büyük organizasyonları 1 ay boyunca her hafta sonu A Spor'da yayınlanacak. İşte o maçlar: 27 Kasım'da kameralar Las Vegas'ta olacak. Ukraynalı Vasly Lomachenko, dünya şampiyonluğu unvanını korumak için Nicholas Wallters ile karşılaşacak. 3 Aralık'ta bu kez Moskova'da heyecan yaşanacak. Yarı ağır sıklet WBA VE IBF Dünya Şampiyonu Denis Lebedev, Tatar Murat Gassievs ile unvan için ringe çıkacak.
DÜNYA ONLARI İZLEYECEK
Aynı gece süper hafif sıkletin Dünya Şampiyonu Eduard Troyanovsky ile Julius Indongo kozlarını paylaşacak. 10 Aralık'ta Yeni Zelanda'da nefesler tutulacak. İki yenilgisiz boksör Joseph Parker ile Andy Ruiz, ağır sıkletteki yeni dünya şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. 17 Aralık'ta ise en önemli maçlardan biri Rusya'nın Yekateringburg kentinde oynanacak. WBC Dünya Şampiyonluğu için iki eski şampiyon ringe çıkacak. Alexander Povetkin ve Bermane Stiverne, kemer hedefiyle yumruklarını konuşturacak.
DÜNYA ONLARI İZLEYECEK
Aynı gece süper hafif sıkletin Dünya Şampiyonu Eduard Troyanovsky ile Julius Indongo kozlarını paylaşacak. 10 Aralık'ta Yeni Zelanda'da nefesler tutulacak. İki yenilgisiz boksör Joseph Parker ile Andy Ruiz, ağır sıkletteki yeni dünya şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. 17 Aralık'ta ise en önemli maçlardan biri Rusya'nın Yekateringburg kentinde oynanacak. WBC Dünya Şampiyonluğu için iki eski şampiyon ringe çıkacak. Alexander Povetkin ve Bermane Stiverne, kemer hedefiyle yumruklarını konuşturacak.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Unvan maçları Wallters Lomachenko A SPOR’DA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.