Pacquiao'dan Mayweather'a gözdağı
Filipinli boksör Pacquiao, sakatlığını atlattığını ve müsabaka düzenlenmesi durumunda ünlü rakibi Mayweather'i yeneceğinden emin olduğunu belirtti.
Filipinli boksör Manny Pacquiao, maç yapmaları halinde daha önce yarı orta sıklet unvan maçında kaybettiği Amerikalı yenilgisiz boksör Floyd Mayweather'i bu kez mağlup edeceğini söyledi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki boksör, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta yenildiği Floyd Mayweather hakkında konuştu. Bir sonraki maçını ne zaman yapacağı konusunda kararsız olduğunu söyleyen Pacquiao, sağ elinin yüzde yüz hazır olduğunu ve müsabaka düzenlenmesi halinde Mayweather'i yeneceğinden emin olduğunu belirtti.
Ülkesinde senatörlük görevini de yürüten Filipinli boksör, nisan ayında kariyerine son vermişti. Bu kararından 7 ay sonra ringlere geri dönen Pacquiao, WBO yarı orta sıklet unvan maçında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup etmişti.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:25
- Advocaat bile dayanamadı
Toplam 15
Yorum
Nevzat KARADUĞAN Emenike kendini tüketmiş. Bir cacık olmaz ondan. Yazık verilen paralara
- Galatasaray'ın konuğu Barcelona
Toplam 3
Yorum
cihan türübün varmı bu akşam
- Sorun Eren’de değil
Toplam 11
Yorum
Aydin Yönetim birkerede gs taraftarının sözünü dinle getirin YILMAZ VURALIIII ??????
Pacquiao'dan Mayweather'a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.