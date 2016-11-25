Pacquiao'dan Mayweather'a gözdağı

Filipinli boksör Manny Pacquiao, maç yapmaları halinde daha önce yarı orta sıklet unvan maçında kaybettiği Amerikalı yenilgisiz boksör Floyd Mayweather'i bu kez mağlup edeceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki boksör, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta yenildiği Floyd Mayweather hakkında konuştu. Bir sonraki maçını ne zaman yapacağı konusunda kararsız olduğunu söyleyen Pacquiao, sağ elinin yüzde yüz hazır olduğunu ve müsabaka düzenlenmesi halinde Mayweather'i yeneceğinden emin olduğunu belirtti.

Ülkesinde senatörlük görevini de yürüten Filipinli boksör, nisan ayında kariyerine son vermişti. Bu kararından 7 ay sonra ringlere geri dönen Pacquiao, WBO yarı orta sıklet unvan maçında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup etmişti.