 Boksta sınav günü – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Boksta sınav günü

    Boksta sınav günü
    , bugün 'da başlıyor. Türkiye'yi 9 siklette şu sporcular temsil edecek: 48 kilo: Meltem Akar, 51 kilo: Neriman Istık, 54 kilo: Busenaz Çakıroğlu, 57 kilo: Satı Burcu, 60 kilo: Esra Yıldız, 64 kilo: Gülsüm Tatar Kaplan, 69 kilo: Sema Çalışkan, 81 kilo: Elif Güneri, +81 kilo: Şennur Demir.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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