 Yıldırım pusuda! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Yıldırım pusuda!

    Yıldırım pusuda!
    Profesyonel kariyerinde çıktığı 13 karşılaşmayı da kazanan Türk boksör pusuda! WBC süper orta sıklet gümüş kemeri için yarın Kanadalı Schiller Hyppolite ile karşılaşacak olan Yıldırım, hazırlıklarını tamamladı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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