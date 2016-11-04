Yıldırım pusuda!
Profesyonel kariyerinde çıktığı 13 karşılaşmayı da kazanan Türk boksör Avni Yıldırım pusuda! WBC süper orta sıklet gümüş kemeri için yarın Kanadalı Schiller Hyppolite ile karşılaşacak olan Yıldırım, hazırlıklarını tamamladı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:13
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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