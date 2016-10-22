 Gözgeç yeniden başkan – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Gözgeç yeniden başkan

    Gözgeç yeniden başkan

    Boks Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Eyüp Gözgeç, 195 oyla yeniden başkanlığa getirildi.

    Boks Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Eyüp Gözgeç, yeniden başkanlığa seçildi.

    Hilton Garden Inn Otel'deki olağan genel kurul, 202 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Gözgeç, kullanılan oyunların 195'ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Oylamada 7 oy ise geçersiz sayıldı.

    Gözgeç, seçim öncesi yaptığı konuşmada, başkanlığı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, son kez aday olduğunu dile getirdi.

    Federasyon olarak olimpiyatlar hazırlıklarına hız vereceklerini ifade eden Gözgeç, "Eksiğimiz, çok çalışıp, uğraşıp alamadığımız olimpiyat madalyasıdır. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

    Eyüp Gözgeç başkanlığındaki yönetim kurulunda, Hasan Kartal, Metin Yener, Mahmut İbiş, Abdülkerim Taş, Nadir Koç, İsmail Hakkı Gül, Birol Akpınar, Mustafa Akkaya, Remzi Yılmaz, Çetin Saçan, Arif Çelik, Recep Çınar, Durali Akpınar ve Atilla Alatepe yer aldı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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