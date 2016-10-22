Gözgeç yeniden başkan
Türkiye Boks Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Eyüp Gözgeç, 195 oyla yeniden başkanlığa getirildi.
Türkiye Boks Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Eyüp Gözgeç, yeniden başkanlığa seçildi.
Hilton Garden Inn Otel'deki olağan genel kurul, 202 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Gözgeç, kullanılan oyunların 195'ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Oylamada 7 oy ise geçersiz sayıldı.
Gözgeç, seçim öncesi yaptığı konuşmada, başkanlığı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, son kez aday olduğunu dile getirdi.
Federasyon olarak olimpiyatlar hazırlıklarına hız vereceklerini ifade eden Gözgeç, "Eksiğimiz, çok çalışıp, uğraşıp alamadığımız olimpiyat madalyasıdır. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Eyüp Gözgeç başkanlığındaki yönetim kurulunda, Hasan Kartal, Metin Yener, Mahmut İbiş, Abdülkerim Taş, Nadir Koç, İsmail Hakkı Gül, Birol Akpınar, Mustafa Akkaya, Remzi Yılmaz, Çetin Saçan, Arif Çelik, Recep Çınar, Durali Akpınar ve Atilla Alatepe yer aldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
- İşte o rakam
Toplam 7
Yorum
başkan başkan olmasa halimiz Gs gibi olurdu, Alex'i zamanında getirmese ilk 5'e giremezdik seneler boyunca. Başkanımıza dua edin yatın kalkın..
- Ateşten gece
Toplam 7
Yorum
Alper ALPAGUT EFSANE TRABZONSPOR'a, Süper Ligi'n değerli ve köklü takımlarından Galatasaray maçında İNADINA İNAT başarılar diliyorum.Sevgi ve Saygılarımla
- İşte o rakam
Toplam 7
Yorum
Yep Vay be borca bak
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