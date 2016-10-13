Fury unvanlarını bıraktı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki boksör, sahibi olduğu Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını bıraktığını belirterek, "Artık hayatımda zorlu başka bir sürece giriyorum." dedi.

Boksu korumak adına bu yönde bir karar aldığını kaydeden Fury, "Şampiyonluk unvanlarımı bırakmam, adil ve doğru olandı. Bu unvanları ringde kazandım ve yine orada kaybetmeyi tercih ederdim ama şu an koruyacak durumda değilim. Bu nedenle hazinem olarak gördüğüm şampiyonluk kemerlerimi, benim için zor ve duygusal bir kararın ardından bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fury'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi Hennessy Sports ise Fury'nin iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu ve bu süreçte baskı hissetmeden gerekli tedaviyi alacağını ifade etti.

Amcası ve çalıştırıcısı Peter Fury ise İngiliz boksörün yeniden sağlığına kavuşmasının ardından ringlere döneceğini ve unvanlarını yeniden kazanacağına inandığını söyledi.

WBA ile WBO altın kemerlerini geçen yıl Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'yu yenerek ele geçiren Fury, rövanş mücadelesinin ilkinde sakatlığı, ikincisinde ise sağlık sorunu gerekçesiyle ringe çıkmamıştı.

Kariyerinde çıktığı 25 maçtan da zaferle ayrılan Fury'den geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.

Rolling Stone dergisine açıklamalarda bulunan İngiliz boksör ise psikolojik olarak zor günler geçirdiği gerekçesiyle alkol ve kokain kullandığını itiraf etmişti.

İngiltere Boks Federasyonu ise Fury'nin itirafının ardından boks lisansını iptal etme ve unvanlarını geri alma konularını masaya yatırmak amacıyla hafta içinde toplanmıştı. Fury'nin unvanlarını bırakma kararında, bu toplantının da etkili olduğu düşünülüyor.