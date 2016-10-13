Dünya şampiyonunun lisansı askıya alındı
Tedavi görmek amacıyla tüm unvanlarını gönüllü olarak bıraktığını açıklayan dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury'nin lisansı askıya alındı.
İngiltere Boks Federasyonu, uyuşturucu kullandığını itiraf eden ve sahibi olduğu Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu'nun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını bırakan 28 yaşındaki sporcunun lisansının askıya alındığını açıkladı. Kurul, kararı doping ve sağlık sorunlarıyla ilgili devam eden soruşturmaya dayanarak aldı.
Kariyerinde çıktığı 25 maçtan da zaferle ayrılan, geçen yıl kasım ayında Wladimir Klitschko'yu yendiği mücadeleden bu yana ringe çıkmayan Fury, Ukraynalı rakibiyle ayarlanan rövanş karşılaşmasının ilkinden sakatlığı, ikincisinden ise sağlık sorunu gerekçesiyle çekilmişti.
Britanyalı boksörden geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.
Boks Federasyonu Fury'nin itirafının ardından boks lisansını iptal etme ve unvanlarını geri alma konularını masaya yatırmak amacıyla hafta içinde toplanmıştı. Fury'nin unvanlarını bırakma kararında, bu toplantının da etkili olduğu düşünülüyor.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:16
- Dortmund yakın takipte
Toplam 8
Yorum
ged 61 tüm arkadaşlara katılıyorum arda misali avrupa çok şey katar..yalnız kabul edemediğim şey abdulkadir herkesin dikkatini çekiyor ve herkesin radarında ama bunu sadece ersun yanal görmüyor..anlamak mümkün değil...
- Allah selamet versin
Toplam 2
Yorum
İsimsiz adam Ne kadar peşinde koştunuz bunun.Kımse Beşiktaş'dan büyük değildir
- "Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu..."
Toplam 1
Yorum
ua5454 maddi manevi destek olmadan yola cıkma hido
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