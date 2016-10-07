Fury, boksu çamurun içine sürükledi

Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, şampiyonluk unvanını kaybettiği İngiliz Tyson Fury'nin iki kez rövanş maçından çekilmesini eleştirdi. Klitschko "Fury iki rövanş maçına çıkmayarak boksu çamurun içine sürükledi" değerlendirmesinde bulundu