 Fury, boksu çamurun içine sürükledi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Fury, boksu çamurun içine sürükledi

    Fury, boksu çamurun içine sürükledi
    Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, şampiyonluk unvanını kaybettiği İngiliz Tyson Fury'nin iki kez rövanş maçından çekilmesini eleştirdi. Klitschko "Fury iki rövanş maçına çıkmayarak boksu çamurun içine sürükledi" değerlendirmesinde bulundu
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:06
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