Boksta delege yapısı değişmeli
Türkiye Boks Federasyonu eski Asbaşkanı Mehmet Rıza Güleren, Boks Federasyonu'nun delege yapısının değişmesi gerektiğini söyledi. Güleren, medya mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, "Milli takım hocası başkanı seçerse aynı yere geliriz. 'Bunun oy hakkı var, milli takımlarda olsun' denir. Antrenörün asla bu işlere girmemesi lazım. Atagün Yalçınkaya olimpiyatlarda gümüş madalya aldı. Onun gibi çok değerli sporcularımız var. Bunlardan yararlanmak lazım" ifadelerini kullandı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:41
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