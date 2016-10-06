"Boksu çamurun içine sürükledi"
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, şampiyonluk unvanını kaybettiği İngiliz Tyson Fury'nin iki kez rövanş maçından çekilmesini eleştirdi.
Klitschko'nun menajeri Bernd Boente ise İngiliz boksörün unvanını elinde tutmak amacıyla mücadeleden kaçtığını kaydederek, "Bu hareketler, Fury'nin ne kadar adaletsiz biri olduğunu gösterdi. Wladimir'i oyalayarak dünya şampiyonu olmasını engellemeye çalışıyor." diye konuştu.
Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) altın kemerlerini geçen yıl Klitschko'yu yenerek elinde bulunduran Fury, rövanş mücadelesinin ilkinde sakatlığı, ikincisinde ise sağlık sorunu gerekçesiyle ringe çıkmamıştı.
Fury'den geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.
Son olarak Rolling Stone dergisine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Fury, psikolojik olarak zor günler geçirdiği gerekçesiyle alkol ve kokain kullandığını itiraf etmişti.
İngiltere Boks Federasyonu, Fury'nin son itirafının ardından boks lisansını iptal etme ve unvanlarını geri alma konularını masaya yatırmak amacıyla toplanmaya karar vermişti.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:14
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
- Semih Kaya çok formda
Toplam 4
Yorum
Pikaçu. Hadi Semih seni bekliyoruz..
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