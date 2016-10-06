Alman basınına konuşan Klitschko, uyuşturucu kullandığını itiraf eden ağır sıklet boks şampiyonu Fury'nin rövanş maçına çıkmamasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Fury, boksu çamurun içine sürükledi." değerlendirmesinde bulundu.

Klitschko'nun menajeri Bernd Boente ise İngiliz boksörün unvanını elinde tutmak amacıyla mücadeleden kaçtığını kaydederek, "Bu hareketler, Fury'nin ne kadar adaletsiz biri olduğunu gösterdi. Wladimir'i oyalayarak dünya şampiyonu olmasını engellemeye çalışıyor." diye konuştu.

Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) altın kemerlerini geçen yıl Klitschko'yu yenerek elinde bulunduran Fury, rövanş mücadelesinin ilkinde sakatlığı, ikincisinde ise sağlık sorunu gerekçesiyle ringe çıkmamıştı.

Fury'den geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.

Son olarak Rolling Stone dergisine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Fury, psikolojik olarak zor günler geçirdiği gerekçesiyle alkol ve kokain kullandığını itiraf etmişti.

İngiltere Boks Federasyonu, Fury'nin son itirafının ardından boks lisansını iptal etme ve unvanlarını geri alma konularını masaya yatırmak amacıyla toplanmaya karar vermişti.