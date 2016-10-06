36 boks hakemine soruşturma

Uluslararası Boks Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rio'da görev yapan 36 hakem hakkında soruşturma açıldığı ve bu hakemlerin soruşturma bitene kadar uluslararası yarışlardan men edildiği bildirildi.

Bu hakemlerin, gelecek ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda görev yapmalarının da zor olduğu vurgulandı.

Birlik, hakemlerin hakkında neden soruşturma açıldığını açıklamazken, İrlanda, Kazakistan, ABD, Rusya ve Özbekistanlı sporcular arasında yapılan maçlardaki tartışmalı kararların soruşturmaya neden olduğu öne sürüldü.