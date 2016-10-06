 36 boks hakemine soruşturma – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    36 boks hakemine soruşturma

    36 boks hakemine soruşturma

    Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan 36 boks hakemi hakkında soruşturma açıldı.

    Uluslararası Boks Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rio'da görev yapan 36 hakem hakkında soruşturma açıldığı ve bu hakemlerin soruşturma bitene kadar uluslararası yarışlardan men edildiği bildirildi.

    Bu hakemlerin, gelecek ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda görev yapmalarının da zor olduğu vurgulandı.

    Birlik, hakemlerin hakkında neden soruşturma açıldığını açıklamazken, İrlanda, Kazakistan, ABD, Rusya ve Özbekistanlı sporcular arasında yapılan maçlardaki tartışmalı kararların soruşturmaya neden olduğu öne sürüldü.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    36 boks hakemine soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.