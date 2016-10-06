36 boks hakemine soruşturma
Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan 36 boks hakemi hakkında soruşturma açıldı.
Bu hakemlerin, gelecek ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda görev yapmalarının da zor olduğu vurgulandı.
Birlik, hakemlerin hakkında neden soruşturma açıldığını açıklamazken, İrlanda, Kazakistan, ABD, Rusya ve Özbekistanlı sporcular arasında yapılan maçlardaki tartışmalı kararların soruşturmaya neden olduğu öne sürüldü.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:17
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Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
- Semih Kaya çok formda
Toplam 4
Yorum
Pikaçu. Hadi Semih seni bekliyoruz..
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