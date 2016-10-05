 Verdiği röportajda itiraf etti – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Verdiği röportajda itiraf etti

    Verdiği röportajda itiraf etti

    Ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz sporcu Tyson Fury, depresyona girdiği dönemlerde uyuşturucu madde kullandığını açıkladı.

    Rolling Stone dergisine konuşan 28 yaşındaki Fury, psikolojik olarak zor günler geçirdiğini vurgulayarak, bir dönem haftanın 7 günü alkol alıp, kokain kullandığını söyledi. İngiliz sporcu ayrıca, eskiden boksu çok sevdiğini ancak şimdi bokstan nefret ettiğini belirtti.

    Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen Fury'den, 22 Eylül'de alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

    Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan ve sosyal medya hesabından 2 gün önce yaptığı açıklamada emekli olduğunu duyuran Fury, üç saat sonra yeni paylaşımlarda bulunarak kararını değiştirmişti.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:27
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