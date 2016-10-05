Verdiği röportajda itiraf etti
Ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz sporcu Tyson Fury, depresyona girdiği dönemlerde uyuşturucu madde kullandığını açıkladı.
Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen Fury'den, 22 Eylül'de alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.
Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan ve sosyal medya hesabından 2 gün önce yaptığı açıklamada emekli olduğunu duyuran Fury, üç saat sonra yeni paylaşımlarda bulunarak kararını değiştirmişti.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:27
- İşte o sözleşme
Toplam 7
Yorum
uAndm Adam'ı GS dan koparmak için fenerlisi bjklısı birlik olmuştunuz ne çabuk unuttunuz. Şimdi de göndermek için hesap içinde aynı ekip, tazminatı vermemek için haberler yapılıyor ...
- Yanal'a tam destek
Toplam 5
Yorum
mehmet akyağcı yönetim arkandayız dediyse gitmesi yakındır. sabır sabır sabır.
- 4-4-2’ye dönüş
Toplam 8
Yorum
kubilay62 Muslera - Cavanda - Serdar - Hakan - Carole - Tolga - Selçuk - Sneijder - Bruma - Eren - Podolski ... sağbek, solbek mecburiyetten
Verdiği röportajda itiraf etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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