Fury saçmaladı

İngiliz Ağır Sıklet Boks şampiyonu olan Tyson Fury sürpriz şekilde sporu bıraktığını açıkladı. Twitter adresinden paylaşımda bulunan Fury "Boks hayatımda aldığım en üzücü şey. Ben en iyiyim ve aynı zamanda emekli oldum" ifadelerini kullandı. Tüm dünya bunu 'son dakika' olarak takipçilerine duyururken Fury 3 saat sonra "Şaka yaptım" dedi.