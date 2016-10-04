 Fury saçmaladı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Fury saçmaladı

    Fury saçmaladı
    İngiliz Ağır Sıklet Boks şampiyonu olan Tyson Fury sürpriz şekilde sporu bıraktığını açıkladı. Twitter adresinden paylaşımda bulunan Fury "Boks hayatımda aldığım en üzücü şey. Ben en iyiyim ve aynı zamanda emekli oldum" ifadelerini kullandı. Tüm dünya bunu 'son dakika' olarak takipçilerine duyururken Fury 3 saat sonra "Şaka yaptım" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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