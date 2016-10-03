"En iyiyim ve emekli oldum"

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan Fury, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boks hayatımda yer aldığım en üzücü şey. Ben en iyiyim ve aynı zamanda emekli oldum" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen 28 yaşındaki Fury'den geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu madde çıkmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.

Geçen yıl da hakkındaki iddialar nedeniyle Birleşik Krallık Anti Doping Ajansı tarafından Fury ile ilgili inceleme başlatılmış, 28 yaşındaki boksör yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.