"En iyiyim ve emekli oldum"
İngiliz ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, emekli olduğunu açıkladı.
Ekim ayında Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen 28 yaşındaki Fury'den geçen ay alınan örneklerde uyuşturucu madde çıkmıştı. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.
Geçen yıl da hakkındaki iddialar nedeniyle Birleşik Krallık Anti Doping Ajansı tarafından Fury ile ilgili inceleme başlatılmış, 28 yaşındaki boksör yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:11
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Zamana ihtiyacı var. Şimdiden ezmeye kalkarsanız Guiza olur çıkar karşınıza. Adam gol atmıyor ama rakibi bitiriyor resmen. Biraz zaman.
- Maçta değillerdi
Toplam 13
Yorum
hakan hoca suçlu hastalığından kurtulun futbolcu kalitesibu adama bütce istediği futbocuları alsın olmassa ozaman hoca suçla bırakın buişleri insanlar yemiyooo
- Ofsaytın kralı
Toplam 12
Yorum
Sıradan Biri. Ofsaytı da artık öğretecek değiliz. Bjk ve Fb li arkadaşlar burada kendinizi küçük düşürmeyin..
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