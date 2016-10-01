Namağlup boksör hayatını kaybetti

İskoç boksör Mike Towell, çıktığı maçın ardından beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İskoçya'nın Glasgow kentinde perşembe gecesi maça çıkan 25 yaşındaki namağlup boksör Towell, Dale Evans ile yaptığı maçın beşinci raundunda nakavt oldu.

Maçın ardından Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırılan Towell, yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

Towell'in kulübü St Andrews Sporting'den yapılan açıklamada, İskoç boksörün maçın ardından beyin kanaması geçirmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.

Towell'in eşi Chloe Ross ise İskoç boksörün yoğun stres nedeniyle son maçı öncesinde haftalarca migren ağrısı çektiğini kaydederek, "Hastanedeyken hayatımızın en uzun 24 saatini yaşadık. Bebeğim babasını kaybetti." ifadelerini kaydetti.