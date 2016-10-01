Namağlup boksör hayatını kaybetti
25 yaşındaki boksör Mike Towell, nakavt olduğu maçın ardından beyin kanaması geçirerek vefat etti.
İskoç boksör Mike Towell, çıktığı maçın ardından beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İskoçya'nın Glasgow kentinde perşembe gecesi maça çıkan 25 yaşındaki namağlup boksör Towell, Dale Evans ile yaptığı maçın beşinci raundunda nakavt oldu.
Maçın ardından Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırılan Towell, yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.
Towell'in kulübü St Andrews Sporting'den yapılan açıklamada, İskoç boksörün maçın ardından beyin kanaması geçirmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.
Towell'in eşi Chloe Ross ise İskoç boksörün yoğun stres nedeniyle son maçı öncesinde haftalarca migren ağrısı çektiğini kaydederek, "Hastanedeyken hayatımızın en uzun 24 saatini yaşadık. Bebeğim babasını kaybetti." ifadelerini kaydetti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:20
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 2
Yorum
Mayısta görebilirsiniz. EKİM AYI ZORLU KUPA MAÇLARI: FB - M. UNİTED; BJK -NAPOLİ; OSMANLI - VİLLERREAL; KONYA - BRAGA; GS - DERSİMSPOR; TRABZONSPOR - ÇORUMSPOR
- Melo geri dönebilir
Toplam 5
Yorum
İLHAM AZERİ Dönemez ! 34*lük Melo*nun bize zarar*ı çok olur. Galatasaray aşkı.....Gülüyorum... O aşk olsaydı, gitmezdi
- Lens Avrupa Ligi'nde “haftanın oyuncusu”
Toplam 6
Yorum
özer Lensin satın alma opsiyonunu neden vermedikleri ortaya cıktı
Namağlup boksör hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.