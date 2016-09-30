Tyson Fury'nin testi pozitif çıktı

İngiliz basınında yer alan habere göre, ekim ayında Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen 28 yaşındaki Fury'den 22 Eylül'de alınan örneklerde uyuşturucu madde bulundu.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonu'nun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan Fury'nin pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği, İngiliz boksörün kemerlerini kaybedebileceği basına yansıdı.

Geçen yıl da hakkındaki iddialar nedeniyle Birleşik Krallık Anti Doping Ajansı tarafından Fury ile ilgili inceleme başlatılmış, 28 yaşındaki boksör yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.