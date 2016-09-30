Tyson Fury'nin testi pozitif çıktı
İngiliz ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury'nin doping testi pozitif çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, ekim ayında Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen 28 yaşındaki Fury'den 22 Eylül'de alınan örneklerde uyuşturucu madde bulundu.
Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonu'nun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan Fury'nin pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği, İngiliz boksörün kemerlerini kaybedebileceği basına yansıdı.
Geçen yıl da hakkındaki iddialar nedeniyle Birleşik Krallık Anti Doping Ajansı tarafından Fury ile ilgili inceleme başlatılmış, 28 yaşındaki boksör yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:41
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
Doğru Tercih Bence alınmamaları doğru. Arda kendini yıldız sanıp milli takımda bütün topları eziyordu. Selçuk ve Burak bitmişler zaten. Caner alınabilinirdi. Şimdiki kadro en azından genç sayılır ve bu oyuncular birbirleriyle oynadıkça takım oyunu gelişir.
- F.Bahçe lige döndü
Toplam 4
Yorum
19907 bu takım bu gruptan çıkamaz kalitesiz oyuncularla avrupada başarılı olamaz zaten hocada beceriksiz çok kötü oynatıyor ligde şampiyonluk gitti avrupadanda elenirse büyük ihtimal elenecek fenerbahçe için bu sezon bitti
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