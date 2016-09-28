IOC'den 3 boksöre kınama cezası
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ikisi İrlandalı ve biri Büyük Britanyalı 3 boksöre 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bahis kurallarını çiğnedikleri için kınama cezası verdi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bahis kurallarına aykırı davrandıkları tespit edilen ikisi İrlandalı ve biri Büyük Britanyalı 3 boksöre kınama cezası verdi.
IOC'den yapılan açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti'nden Michael Conlan ile Steve Donnelly ve Büyük Britanyalı Antony Fowler'a (İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un golcü futbolcusu Robbie Fowler'ın kuzeni) bahis kurallarını çiğnemesi nedeniyle ciddi bir kınama cezası verildiği bildirildi.
Üç boksörün de oyunlardaki müsabakalarda bahis kurallarını çiğnedikleri ancak herhangi bir manipülasyonun maçlar üzerinde oluşmadığı kaydedildi.
2016 Rio Olimpiyatları'nda madalya kazanamayan 3 boksöre, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda mücadele edebilmesi için eğitim programına katılma zorunluluğu getirildi.
Ayrıca, İrlanda Cumhuriyeti ve Büyük Britanya Olimpiyat Komiteleri de bahis kuralları hakkında sporcularına düzgün bilgi vermedikleri için kınama cezası aldı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:15
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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