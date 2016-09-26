 Milliler 17 madalya birden kazandı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Milliler 17 madalya birden kazandı

    Milliler 17 madalya birden kazandı

    ’nin ev sahipliğinde Ordu’da düzenlenen Yıldız ve ’nda Yıldız ve Genç Boks Milli Takımı toplam 6 altın, 2 gümüş, 9 bronz olmak üzere 17 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

    Durugöl Salonu'nda bir haftadan bu yana devam eden şampiyonanın son gününde final maçları nefesleri kesti. İlk olarak yıldızlar kategorisinin final maçlarının oynandığı organizasyonda milliler bugün 3 altın, 1 gümüş kazandı. Yıldız sporcular şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 altınla tamamladı ve Rusya'nın ardından ikinci oldu.

    Gençler kategorisinde ise bugün finalde iki maça çıkan milliler 2'de 2 yaparak iki altın madalyayı daha ülkeye kazandırdı. Gençler kategorisinde miller 3 altın, 3 bronz kazandı ve Rusya'nın ardından takım halinde ikinci oldu.

    Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç takdim ederken Türkiye, genç ve yıldızlar kategorisinde adını tüm dünyaya duyurdu.

    Şampiyonanın yıldızlar kategorisinde 46 kiloda Hatice Akbaş, 48 kiloda Beyza Saraçoğlu, 52 kiloda Ayten Çumentor altın madalya kazanan isimler oldu.
    Gençler kategorisinde ise 75 kilo sporcusu Busenaz Sürmeneli, 60 kilo sporcusu Urguya Us ve 64 kilo sporcusu Çağla Aluç altın madalya kazandı ve şampiyon oldu.

    Buna göre yıldız ve gençlerde ülke sıralaması şöyle oluştu:

    Yıldızlar
    1- Rusya: 7 altın, 4 gümüş
    2- Türkiye: 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz
    3- İngiltere: 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz

    Gençler:
    1- Rusya: 4 altın, 5 gümüş
    2- Türkiye: 3 altın, 3 bronz
    3- Ukrayna: 3 gümüş, 3 bronz
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:46
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