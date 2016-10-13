 Osmangazi’de büyük yarış – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Osmangazi’de büyük yarış

    Osmangazi’de büyük yarış
    Bursa'dan İstanbul'a uzanan yol bisikleti mücadelesi 'Gran Fondo Marmara' rekor katılımcı ile 16 Ekim'de yapılacak. Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye hazırlanan ilk bisiklet yarışında tam 2 bin sporcu mücadele edecek.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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