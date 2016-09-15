Olimpiyat sporcularına doping iddiası

"Fancy Bear" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı grubun gerçekleştirdiği siber saldırının ardından 10 ABD'li, 5 İngiliz, 5 Alman ile birer Danimarkalı, Rus, Polonyalı, Çek ve Romanyalı sporcunun doping kullandığını iddia eden sağlık raporları kamuoyuyla paylaşıldı.



DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULARA DOPİNG İDDİASI

Yeni raporlarda, kariyerinde 3 kez Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrılan Froome, aynı turda bir şampiyonluğu ve 5 olimpiyat madalyası bulunan Wiggins ile 2 kez Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonluğu yaşayan Çek Petra Kvitova gibi dünyaca ünlü sporcuların doping kullandığı iddia edildi.

WADA ise sporcuların gizli sağlık bilgilerini içeren dosyalara Fancy Bear tarafından ikinci kez siber saldırı yapıldığını doğrulayarak, "Saldırılarla, 2016 Rio Olimpiyatları'na gölge düşürülmesi ve raporlarda adı geçen sporcuların karalanması hedeflenmiştir. Bu saldırılara karşı en yüksek güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla, gereken kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki saldırının ardından raporları yayımlanan toplam 29 sporcunun aldığı iddia edilen maddelerin tamamının sağlık amaçlı kullanıldığı ve Rus yetkililere şüphelileri yakalaması konusunda uyarı yapıldığı da vurgulandı.

SPORCULAR YALANLADI

Sporcular da doping kullandıklarına ilişkin iddiaları yalanladı. Froome, sağlık dosyalarına ilişkin kayıtları daha önce kamuoyuyla paylaştığını belirterek, "Daha önce yayımlananların dışında söz konusu raporlarda farklı bir bilgiye rastlamadım." dedi.

Wiggins adına açıklamalarda bulunan Uluslararası Bisiklet Birliği de raporlarda yeni bir bilginin yer almadığının altını çizerek, "Bradley'in astım nedeniyle kullandığı ilaçlar, tarafımız ve İngiltere Bisiklet Federasyonu tarafından biliniyor." ifadelerini kullandı.

WADA tarafından hafta içinde yapılan açıklamada, çoğu ABD'yi temsil eden 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alan sporcuların gizli sağlık kayıtlarına ait verilere Fancy Bear tarafından siber saldırı yapıldığı belirtilmişti. Rus bilgisayar korsanları, söz konusu saldırıda ABD'li dünyaca ünlü tenisçiler Serena ile Venus Willams kardeşler ile cimnastikçi Simone Biles'ın da aralarında yer aldığı sporcuların, doping kullandığına ilişkin verileri internet sitesinden yayımlamıştı.

Rus atletler ve aynı ülkeden diğer branşlardaki bazı sporcular, devlet desteğiyle doping yaptıkları gerekçesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'ndan men edilmişti.