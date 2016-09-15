Olimpiyat sporcularına doping iddiası
Rus bilgisayar korsanları, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere ikinci kez girerek dünyaca ünlü İngiliz bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins'in aralarında yer aldığı bazı sporcuların dosyalarını yayımladı.
"Fancy Bear" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı grubun gerçekleştirdiği siber saldırının ardından 10 ABD'li, 5 İngiliz, 5 Alman ile birer Danimarkalı, Rus, Polonyalı, Çek ve Romanyalı sporcunun doping kullandığını iddia eden sağlık raporları kamuoyuyla paylaşıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULARA DOPİNG İDDİASI
Yeni raporlarda, kariyerinde 3 kez Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrılan Froome, aynı turda bir şampiyonluğu ve 5 olimpiyat madalyası bulunan Wiggins ile 2 kez Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonluğu yaşayan Çek Petra Kvitova gibi dünyaca ünlü sporcuların doping kullandığı iddia edildi.
WADA ise sporcuların gizli sağlık bilgilerini içeren dosyalara Fancy Bear tarafından ikinci kez siber saldırı yapıldığını doğrulayarak, "Saldırılarla, 2016 Rio Olimpiyatları'na gölge düşürülmesi ve raporlarda adı geçen sporcuların karalanması hedeflenmiştir. Bu saldırılara karşı en yüksek güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla, gereken kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iki saldırının ardından raporları yayımlanan toplam 29 sporcunun aldığı iddia edilen maddelerin tamamının sağlık amaçlı kullanıldığı ve Rus yetkililere şüphelileri yakalaması konusunda uyarı yapıldığı da vurgulandı.
SPORCULAR YALANLADI
Sporcular da doping kullandıklarına ilişkin iddiaları yalanladı. Froome, sağlık dosyalarına ilişkin kayıtları daha önce kamuoyuyla paylaştığını belirterek, "Daha önce yayımlananların dışında söz konusu raporlarda farklı bir bilgiye rastlamadım." dedi.
Wiggins adına açıklamalarda bulunan Uluslararası Bisiklet Birliği de raporlarda yeni bir bilginin yer almadığının altını çizerek, "Bradley'in astım nedeniyle kullandığı ilaçlar, tarafımız ve İngiltere Bisiklet Federasyonu tarafından biliniyor." ifadelerini kullandı.
WADA tarafından hafta içinde yapılan açıklamada, çoğu ABD'yi temsil eden 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alan sporcuların gizli sağlık kayıtlarına ait verilere Fancy Bear tarafından siber saldırı yapıldığı belirtilmişti. Rus bilgisayar korsanları, söz konusu saldırıda ABD'li dünyaca ünlü tenisçiler Serena ile Venus Willams kardeşler ile cimnastikçi Simone Biles'ın da aralarında yer aldığı sporcuların, doping kullandığına ilişkin verileri internet sitesinden yayımlamıştı.
Rus atletler ve aynı ülkeden diğer branşlardaki bazı sporcular, devlet desteğiyle doping yaptıkları gerekçesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'ndan men edilmişti.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:33
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
Olimpiyat sporcularına doping iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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