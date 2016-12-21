Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda final etabı

Genel klasmanda 3 bantta 32, pool kategorisinde ise ilk 16 sporcunun katıldığı şampiyonanın final etabında toplam 48 bilardocu mücadele veriyor. Bir oteldeki organizasyonda dikkat çeken karşılaşmalardan Muhammet Fadıl Özdemir dünya kupası sahibi Adnan Yüksel'i 40-27, Mehmet Aksoy da Semih Saygıner'i 40-39 yendi. Yüksel ve Saygıner'in tur atlama şansı devam eden karşılaşmalardan sonra belli olacak.

Pool branşında ise Ferdi Özdemir Onur Yıldırım'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Diğer finalistler ise bugün devam eden karşılaşmaların ardından belirlenecek.

İlk gün karşılaşmaları sonrası 3 bantta eleme grubu toplu sonuçları şöyle oluştu:

A1 Grubu:

1- Mehmet Aksoy

2- Hacı Arap Yaman

3- Semih Saygıner

4- Ahmet Alp

B1 Grubu:

1-Tayfun Taşdemir

2- Lütfi Çenet

3- Soner Taş

4- Mülazım Güner

C1 Grubu:

1-Turgay Orak

2- Murat Naci Çoklu

3- Muharrem Peker

4- Mübin İsli

D1 Grubu:

1- Mehmet Can Çapak

2- Birol Uymaz

3- Muammer Rahmet

4-Salih Tekeli

E1 Grubu:

1- Hakan İncekara

2- Serdal Baş

3- İsmail Yaşin

4- Yılmaz Özcan

F1 Grubu:

1- Gökhan Salman

2- Taşkın Er

3- Mesut Ekinci

4- Mahmut Özdemir

G1 Grubu

1- Ömer Karakurt

2- Tolgahan Kiraz

3- Savaş Bulut

4- Murat Tüzül

H1 Grubu

1- Murat Çelik

2- Muhammet Fadıl Özdemir

3- Adnan Yüksel

4- Emrullah Başeğmez