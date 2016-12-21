Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda final etabı
Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabı devam ediyor.
Pool branşında ise Ferdi Özdemir Onur Yıldırım'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Diğer finalistler ise bugün devam eden karşılaşmaların ardından belirlenecek.
İlk gün karşılaşmaları sonrası 3 bantta eleme grubu toplu sonuçları şöyle oluştu:
A1 Grubu:
1- Mehmet Aksoy
2- Hacı Arap Yaman
3- Semih Saygıner
4- Ahmet Alp
B1 Grubu:
1-Tayfun Taşdemir
2- Lütfi Çenet
3- Soner Taş
4- Mülazım Güner
C1 Grubu:
1-Turgay Orak
2- Murat Naci Çoklu
3- Muharrem Peker
4- Mübin İsli
D1 Grubu:
1- Mehmet Can Çapak
2- Birol Uymaz
3- Muammer Rahmet
4-Salih Tekeli
E1 Grubu:
1- Hakan İncekara
2- Serdal Baş
3- İsmail Yaşin
4- Yılmaz Özcan
F1 Grubu:
1- Gökhan Salman
2- Taşkın Er
3- Mesut Ekinci
4- Mahmut Özdemir
G1 Grubu
1- Ömer Karakurt
2- Tolgahan Kiraz
3- Savaş Bulut
4- Murat Tüzül
H1 Grubu
1- Murat Çelik
2- Muhammet Fadıl Özdemir
3- Adnan Yüksel
4- Emrullah Başeğmez
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
- ''Başkan ne derse o olur''
Toplam 4
Yorum
NEDDDEN VOLKAN DEDEM İHTİYARLADIN BE..ALTINDAN YILLARDR BİR GENÇ ADAM YETİŞTİRMEDİN...NEDEN ACABA..?
- Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"
Toplam 4
Yorum
Ertan Bu hava şartlarıda Beşiktaşımızın şanssızlığı. Bizden başka kimin böyle bir hava ve sahada maçı oldu. BU İŞLERE PLAN LAZIM PLAN...
- Volkan: Beni de avlıyor!
Toplam 2
Yorum
/*/ VOLKAN SEN DE İHTİYARLADIN BE DEDEM..Bİ GENÇLERE YOL VER..
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