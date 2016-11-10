3. etabının şampiyonu Murat Naci Çoklu!

Bodrum İçmeler mevkiindeki Ersan Hotel'de düzenlenen turnuvanın final maçında Murat Naci Çoklu ile Tayfun Taşdemir karşılaştı.



Son dünya kupası sahibi Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner'i eleyip finale kalırken, Tayfun Taşdemir ise Adnan Yüksel'i yarı finalde yenerek adını finale yazdırmıştı.

KIRAN KIRANA GEÇEN MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ

İkili arasındaki mücadeleyi Murat Naci Çoklu uzun bir süre önde götürürken, Tayfun Taşdemir sonradan yetişerek bir ara skorda 38-33 öne geçti. Ancak Murat Naci Çoklu son ıstakasında 7 sayı birden çekerek 40'a ulaşan ilk isim oldu. Tayfun Taşdemir açılış yaparak 2 sayı aldı ve normal süre 40-40 tamamlandı.



Penaltı atışlarına geçildiğinde Murat Naci Çoklu açılış yaparak 2 sayı alabildi.



Tayfun Taşdemir de açılış ile beraber 2 sayı çekti ve 3. sayıyı alamayarak etabı kazanma şansını kaybetti.



Eşitlik 42-42 ile sürdü. Penaltılar; Çoklu'nun yeni bir açılış yapması ile ve yine 2 sayı alarak devam etti. Tayfun Taşdemir sırası gelince açılışta sayıyı kaçırınca Murat Naci Çoklu maçı 44-42 kazandı ve Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3. etabının şampiyonu oldu.

"HEDEFİM İLK 4 SIRADA KALABİLMEK VE MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK"

Bodrum'daki etaba klasmanda 12. sırada başlayan Murat Naci Çoklu, bu sonuçla Edirne'de 19-23 Aralık tarihlerinde yapılacak son etap öncesinde ilk 4'e yükselmiş oldu. Çoklu mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:



"Şampiyonlukların hepsi güzel. Tayfun da Ben de dünya kupası kazanmış isimleriz. Bugün ikimiz de yarı performansımızla oynadık. Bu turnuvayı kazandığım için ilk dörde girdim. Dünyada iyi şeyler yapıp milli takıma giremiyordum. Son turnuvada da elimden geleni yapıp milli takıma kalmak istiyorum."