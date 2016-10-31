 Şampiyon Çoklu – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Şampiyon Çoklu

    Şampiyon Çoklu
    'da düzenlenen Dünya Kupası 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın finalinde İspanyol Daniel Sanchez'i yenen kupanın sahibi oldu. Final maçını 40-20 kazanarak şampiyon olan Çoklu, geçen yıl İstanbul'da yapılan şampiyonayı da kazanmıştı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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