Türkiye Pool Şampiyonası başladı
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 2. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve aynı zamanda kadınlar kategorisinde sporcu olan Ece Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam 587 müsabakanın yapılacağı şampiyonada maçların 4 kategoride oynanacağını ifade etti. Tamer, "Bu şampiyonadan sonra 3. ayak ve final etaplarımız olacak. Bu etaplarda puanlarına göre ilk dörde giren sporcular 2017'de milli takıma girerek, ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.
Şampiyona 16 Ekim Pazar günü sona erecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:46
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 5
Yorum
mert keşke galibiyetimizi konuşsalardı neyse bu da iyidir diyelim
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
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