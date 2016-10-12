 Türkiye Pool Şampiyonası başladı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Pool Şampiyonası başladı

    Türkiye Pool Şampiyonası başladı

    Pool Bilardo Şampiyonası 2. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

    Bilardo Federasyonu tarafından Göynük Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya 117 erkek, 17 kadın, 14 genç ve 17 yıldız sporcu olmak üzere toplam 165 sporcu katılıyor. Şampiyonada sporcular, erkekler, kadınlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele edecek.

    Türkiye Bilardo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve aynı zamanda kadınlar kategorisinde sporcu olan Ece Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam 587 müsabakanın yapılacağı şampiyonada maçların 4 kategoride oynanacağını ifade etti. Tamer, "Bu şampiyonadan sonra 3. ayak ve final etaplarımız olacak. Bu etaplarda puanlarına göre ilk dörde giren sporcular 2017'de milli takıma girerek, ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

    Şampiyona 16 Ekim Pazar günü sona erecek.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:46
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