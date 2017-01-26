Kartal’ın rakibi Leicester City!
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:11
- Ne şovdu ama!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Arkadaşından al haberi Burak satıldı şimdi sıra podolskide iş yapan satılıyor aynı para verilip başkası alınıyor akla gel...
- Bruma’nın derdi başka
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Abi bütün topçularmı şımarık olur kusura bakma ama bu halinle Tottenham a gidersen 6-7 maç oynar bu bencillikle yolun sunderland olur...
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 14
Yorum
GS SİNEİJDER VARKEN EKİCİ CİMBOMADA YARAMAZ EKİCİ ADAM KOVALAMAZ PRES YAPMAZ BOŞ ALAN BULURSA YA ŞUT CEKER YADA PAS ATAR
Kartal’ın rakibi Leicester City! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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