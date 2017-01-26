 Kartal’ın rakibi Leicester City! – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Kartal’ın rakibi !

    Kartal’ın rakibi Leicester City!
    'ın forvet adaylarından biri olan Jackson Martinez, Avrupa'ya geri dönebilir. Sky İtalia'nın haberine göre Leicester City'nin sene başında Sporting CP'den transfer ettiği Islam Slimani için, Quanjian kulübünden 40 milyon euro'luk bir teklif gelirken; İngiliz ekibi onun boşluğunu Jackson Martinez ile doldurmayı planlıyor. 30 yaşındaki golcü de Avrupa'ya gitmek için gün sayıyor.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:11
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